Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Додано: Чет 04 лис, 2021 13:12

ssnet написав: И в проблемах в конкретном доме из-за банального разгильдяйства видеть "мировой заговор". И в проблемах в конкретном доме из-за банального разгильдяйства видеть "мировой заговор".

Это не "мировой заговор" и не разгильдяйство - это мафия, в прямом смысле этого слова. И озвученные проблемы беспокоят большинство пересичных. По крайней мере тех, которые не сидят на субсидиях или на подсосе у той-же мафии, а зарабатывают своим трудом. Это практически нереально решить в одиночку, любая мафия - это система.Я не коммунальщик, поэтому всех приколов по разводу не знаю. Вижу только очевидное - счета в 2-3 раза превышают счета за отопление в других домах. При этом дом теплый, кирпичный и каждую весну и осень во время отопительного сезона приходится мучаться от жары. С ужасом ожидал наступления отопительного сезона. И ожидания оправдались - опять та-же история, которая повторяется последние несколько лет.На улице сейчас +17 градусов, а батареи +54 градуса.И что печально, когда наступают реальные холода под -20, они начинают прикручивать температуру и становится наоборот холодно.И это не проблема одного дома - это системная проблема. Ту-же самую ситуацию с жарой наблюдаю и в других домах. Да и не только в домах, к примеру в офисе банка, расположенного в центре города, когда туда заходишь - впечатление будто в баню попал. Сотрудницы могли-бы в бикини ходить. Мне их даже жаль становится, потому что они вынуждены сидеть в такой жаре весь рабочий день и нет даже возможности открыть окно.Проблема в том, что законодательно прописана только минимальная температура в помещениях. А максимальную теплосети могут жарить хоть до 100 градусов и это будет считаться нормой. И чем больше они жарят, тем больше люди открывают окна, тем больше идет потерь, соответственно тем больше накручивает счетчик.Грубо говоря теплосети создают людям дискомфортные условия, чтобы заработать на этом денег. И в претензию им это не выставишь, т.к. по закону определена только нижняя граница температуры.И с электричеством похожие проблемы. Напряжение в течении дня плавает от 220 Вольт до 260 Вольт. При напряжении выше 240 Вольт высока вероятность выхода бытовой аппаратуры из строя. При этом потребление при завышенном напряжении повышенное и соответственно счетчик накручивает больше. Но по крайней мере с электричеством не заставляют потреблять когда не нужно.