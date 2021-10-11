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Білорусь почала постачати
електроенергію в Україну в...

Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:39

  Цитрин написав:
  _hunter написав:И тут на помощь придет ранее установленный теплосчетчик :lol:


А что даст счетчик, если законом сделают принудительную абонплату от площади независимо от потребления? Обоснуют что люди экономят, а трубы ломаются их надо чинить, поэтому надо больше денег :)

Кстати, счетчик еще поверять нужно и следить, чтобы теплосети датчики правильно устанавливали. Они-же сами их пломбируют - в любой момент могут втихаря нахимичить и ничего не докажешь.

Счетчик даст:
и вместо перетопа будут плохо топить
-- оплата будет ровно как натопили.

Так эта абонплата -- она ж суммируется, а не процент берется.
При оплате "по счетчику" (да с регулятором) -- "база" всегда будет меньше, чем в домах без оного.

Естественно нужно (снова вспоминаем про 5ю точку и диван) -- это ж не камень: положил-и-забыл... Хотя с таким народом -- и за камнем следить нужно -- чтоб не упер никто :lol:
Пломбы уже фиг знает сколько лет "монтажники" ставят -- из той же организации, что и теплорегулятор устанавливает...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:00

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Пломбы уже фиг знает сколько лет "монтажники" ставят -- из той же организации, что и теплорегулятор устанавливает...


Так это-же конторы от одной и той-же мафии. Что им мешает после установки прийти и переставить датчик температуры в более холодное место, чтобы накрутить побольше? Пломбу снимут и поставят по новой, будет как было.

И судя по всему так и делают, потому что там где жильцы вешают замок и не пускают никого без контроля, там счета в 2-3 раза ниже получаются за такие-же отапливаемые площади.
...

Мешает хотябы то, что пломбы неразрушающе снять невозможно. А новая пломба будет с новым серийником -- "как было" не будет.

Страшилки подподъездных бабок :lol: Но если так переживать за свой несуществующий погодный регулятор -- можно на несуществующую дверь тоже замок повесить -- лучше 3 :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:04

  _hunter написав:Мешает хотябы то, что пломбы неразрушающе снять невозможно. А новая пломба будет с новым серийником -- "как было" не будет.


Хм, интересно, возьму на заметку, а есть гарантия, что они закупают пломбы без дублей?

И каков алгоритм действий, если вдруг выяснится что серийник пломбы не соответствует документам? Если вопрос эскалировать, они-же могут сказать что это Вы сами пломбу заменили... :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:23

Re: Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Цитрин написав:
  _hunter написав:>>> А ОСББ зачем?
А ОСББ затем, чтоб на дом поставили теплосчетчик с погодным регулятором -- и чтоб платить по ровно тем же тарифам, но ровно за потребленные услуги -- и безо всякой "жары"


Насколько знаю, в ОСББ счета выставляют по тарифам для предприятий (тоесть еще дороже) и никакие гарантии для населения на них не распространяются. Ктото из дома не заплатит за электричество - обрежут весь дом и можно звонить в рельсу, никто даже пальцем не пошевелит, хоть у тебя все оплачено.

Чтобы ОСББ было нормальное, нужно чтобы в доме жил ктото влиятельный из мафии.

А счетчик и так есть, именно за счет него и накручивают в 2-3 раза больше. Если бы его не было, топили бы экономно. Там где счетчиков нет, топят по минимуму. И по нормам без счетчика получилось бы в 2 раза меньше. Оборудование для регулировки можно и тут поставить, но это дорого и врядли ктото согласится, хотя давно уже думаю как уговорить людей. Но кому это надо, походу значительная часть дома на субсидиях и им всеравно.

Есть еще вариант самому бегать по погоде перекрывать и открывать подачу, но подозреваю с этим есть какие-то сложности. Иначе уже ктото занялся бы этим. Может найдется какой-то субсидиант, которому будет холодно при жаре, получающий за это копеечку от тепловых сетей... Или еще какая-то пакость вылезет.

Мафия так просто не даст меньше платить.


ОСББ может заключить договора по тарифам для населения. Все остальное - просто чушь
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:24

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Мешает хотябы то, что пломбы неразрушающе снять невозможно. А новая пломба будет с новым серийником -- "как было" не будет.


Хм, интересно, возьму на заметку, а есть гарантия, что они закупают пломбы без дублей?

И каков алгоритм действий, если вдруг выяснится что серийник пломбы не соответствует документам? Если вопрос эскалировать, они-же могут сказать что это Вы сами пломбу заменили... :)

Гарантия проста как два пальца в розетку: не выпускает завод пломбы с дублями :lol:

Да ровно такой же, как если вдруг обнаружится, что узел пропал :lol: -- ходить кругами и говорить "блииин, и почему я три замка на дверь не повесил" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:33

Я думаю что Цитрин просто стебется. Ну не может человек не понимать элементарных вещей. И в проблемах в конкретном доме из-за банального разгильдяйства видеть "мировой заговор".
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:13

  Цитрин написав:
  ssnet написав:И в проблемах в конкретном доме из-за банального разгильдяйства видеть "мировой заговор".


Это не "мировой заговор" и не разгильдяйство - это мафия, в прямом смысле этого слова. И озвученные проблемы беспокоят большинство пересичных. По крайней мере тех, которые не сидят на субсидиях или на подсосе у той-же мафии, а зарабатывают своим трудом. Это практически нереально решить в одиночку, любая мафия - это система.

Я не коммунальщик, поэтому всех приколов по разводу не знаю. Вижу только очевидное - счета в 2-3 раза превышают счета за отопление в других домах.
...

И с электричеством похожие проблемы. Напряжение в течении дня плавает от 220 Вольт до 260 Вольт. При напряжении выше 240 Вольт высока вероятность выхода бытовой аппаратуры из строя. При этом потребление при завышенном напряжении повышенное и соответственно счетчик накручивает больше. Но по крайней мере с электричеством не заставляют потреблять когда не нужно.

Про что я и говорил: во всех других домах уже давно поставили и счетчики и регуляторы -- и спокойно живут, проблем с ЦО не зная. И только в доме амвросия все еще не поставили -- кабы чего с мафией не вышло :lol:

Если у проблемы есть решение (а оно есть: квартирный стабилизатор) -- то это не проблема, а мелкие неприятности :lol:
Сфигли оно выше? -- или мы сейчас про очень распространенные во всех квартира лампы накаливания говорим? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:27

  _hunter написав:Если у проблемы есть решение (а оно есть: квартирный стабилизатор) -- то это не проблема, а мелкие неприятности :lol:


Квартирный стабилизатор это не решение. Потому что такие стабилизаторы нужно на все квартиры ставить, иначе то что не утекло в одной квартире, будет утекать в другой. А счета по общему счетчику выписывают + перерасчет на теплопотери со справочника Стеля.


  _hunter написав:Сфигли оно выше? -- или мы сейчас про очень распространенные во всех квартира лампы накаливания говорим? :lol:


Мощность = Напряжение^2 / Сопротивление нагрузки

Сопротивление линейной нагрузки типа ламп накаливания или трансформаторов практически постоянное (после выхода на рабочий режим), соответственно мощность потребляемая нагрузкой пропорциональна квадрату напряжения. Рост напряжения приводит к квадратичному увеличению потребляемой мощности.

У светодидной лампы на рабочем участке ВАХ ток увеличивается вместе с сопротивлением, причем очень быстро увеличивается. Поэтому с ростом напряжения потребляемая мощность растет и растет очень быстро. Из-за чего при сильном превышении напряжения светодиодная лампа просто сгорит от превышения допустимой мощности, которую она потребляет из сети. :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:35

  Цитрин написав:
  ssnet написав:И в проблемах в конкретном доме из-за банального разгильдяйства видеть "мировой заговор".


Это не "мировой заговор" и не разгильдяйство - это мафия, в прямом смысле этого слова. И озвученные проблемы беспокоят большинство пересичных. По крайней мере тех, которые не сидят на субсидиях или на подсосе у той-же мафии, а зарабатывают своим трудом. Это практически нереально решить в одиночку, любая мафия - это система.

Я не коммунальщик, поэтому всех приколов по разводу не знаю. Вижу только очевидное - счета в 2-3 раза превышают счета за отопление в других домах. При этом дом теплый, кирпичный и каждую весну и осень во время отопительного сезона приходится мучаться от жары. С ужасом ожидал наступления отопительного сезона. И ожидания оправдались - опять та-же история, которая повторяется последние несколько лет.

На улице сейчас +17 градусов, а батареи +54 градуса.

И что печально, когда наступают реальные холода под -20, они начинают прикручивать температуру и становится наоборот холодно.

И это не проблема одного дома - это системная проблема. Ту-же самую ситуацию с жарой наблюдаю и в других домах. Да и не только в домах, к примеру в офисе банка, расположенного в центре города, когда туда заходишь - впечатление будто в баню попал. Сотрудницы могли-бы в бикини ходить. Мне их даже жаль становится, потому что они вынуждены сидеть в такой жаре весь рабочий день и нет даже возможности открыть окно.


Проблема в том, что законодательно прописана только минимальная температура в помещениях. А максимальную теплосети могут жарить хоть до 100 градусов и это будет считаться нормой. И чем больше они жарят, тем больше люди открывают окна, тем больше идет потерь, соответственно тем больше накручивает счетчик.

Грубо говоря теплосети создают людям дискомфортные условия, чтобы заработать на этом денег. И в претензию им это не выставишь, т.к. по закону определена только нижняя граница температуры.


И с электричеством похожие проблемы. Напряжение в течении дня плавает от 220 Вольт до 260 Вольт. При напряжении выше 240 Вольт высока вероятность выхода бытовой аппаратуры из строя. При этом потребление при завышенном напряжении повышенное и соответственно счетчик накручивает больше. Но по крайней мере с электричеством не заставляют потреблять когда не нужно.

У Вас гуманитарное образование? Открыть и просчитать как должно религия не позволяет? Номинальное напряжение 220 вольт было в совке. Сейчас в Украине, как и в Европе номинальное напряжение 230 вольт. Стандартное отклонение по напряжению -15 % до +10 % . т.е 230 + 23 = 253 вольта. Ни кто не делает технику, что 254 вольта и все - все сгорело. Есть еще какой-то запас. Ок, Вы боитесь за свою технику - так поставьте стабилизатор на квартиру или на технику которая может по вашему мнению сгореть. Горит обычно когда вместо нуля появляется фаза и приходит 380, что существенно выше и 253 и даже 260.

Мучаются от жары только совки с их чугунными батареями без регуляторов. Современный подход вам приходит во все время отопительного сезона стабильная температура носителя. У вас на входе стоит счетчик тепла. Счетчик измеряет температуру на входе и выходе. Если температура одинаковая вы ничего за потребленное тепло не платите. Когда тепло, если конечно в доме живут не долбодятлы, разница минимальна, следовательно и счет минимальный. Траты тепла делается на две части - индивидуальные и общие. Общие это трубы и батареи. Чтоб уменьшить общие расходы, должен быть ответственный, который держит батареи в общественных местах закрытыми при плюсовой температуре, проверяет плотность закрытия дверей наружу, ставит пружины и т.д. Люди тоже не должны быть надолбами и беречь тепло. Ну и дома выставил комфортные температуры, благо выбор батарей и регуляторов огромен. Хоть через интернет управляй температурой.
Но Вы придумали какие-то свои сельские легенды чтоб не создать ОСББ. Возможно чтоб не платить взносы. Поэтому так и живете.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:45

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Если у проблемы есть решение (а оно есть: квартирный стабилизатор) -- то это не проблема, а мелкие неприятности


Квартирный стабилизатор это не решение. Потому что такие стабилизаторы нужно на все квартиры ставить, иначе то что не утекло в одной квартире, будет утекать в другой. А счета по общему счетчику выписывают + перерасчет на теплопотери со справочника Стеля.


  _hunter написав:Сфигли оно выше? -- или мы сейчас про очень распространенные во всех квартира лампы накаливания говорим? :lol:


Мощность = Напряжение^2 / Сопротивление нагрузки

Сопротивление линейной нагрузки типа ламп накаливания или трансформаторов практически постоянное (после выхода на рабочий режим), соответственно мощность потребляемая нагрузкой пропорциональна квадрату напряжения. Рост напряжения приводит к квадратичному увеличению потребляемой мощности.

У светодидной лампы на рабочем участке ВАХ ток увеличивается вместе с сопротивлением, причем очень быстро увеличивается. Поэтому с ростом напряжения потребляемая мощность растет и растет очень быстро. Из-за чего при сильном превышении напряжения светодиодная лампа просто сгорит от превышения допустимой мощности, которую она потребляет из сети. :wink:

Во все -- не нужно. Нужно только в те квартиры, жильцы которых считают, что у них есть _проблемы_ с электричеством.


Ага, таки про лампочки накаливания говорим -- вообще не интересно :lol:

Кондовый китай в плане обсуждения интересен примерно так же, как и лампы накаливания -- т.е. вообще не интересно. :lol:
Во всех остальных лампах стоит драйвер. И диапазон рабочих напряжений указан примерно как 120-240.
Трансформатор? В современной технике??? -- снова сеанс ненаучнаой фантастики "от амвросия"? :lol:
_hunter
 
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