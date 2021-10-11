Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

Додано: Чет 04 лис, 2021 16:12

ssnet написав: У Вас гуманитарное образование? У Вас гуманитарное образование?

ssnet написав: Открыть и просчитать как должно религия не позволяет? Открыть и просчитать как должно религия не позволяет?

ssnet написав: Современный подход вам приходит во все время отопительного сезона стабильная температура носителя. У вас на входе стоит счетчик тепла. Счетчик измеряет температуру на входе и выходе. Современный подход вам приходит во все время отопительного сезона стабильная температура носителя. У вас на входе стоит счетчик тепла. Счетчик измеряет температуру на входе и выходе.

ssnet написав: Если температура одинаковая вы ничего за потребленное тепло не платите. Если температура одинаковая вы ничего за потребленное тепло не платите.

ssnet написав: Траты тепла делается на две части - индивидуальные и общие. Общие это трубы и батареи. Чтоб уменьшить общие расходы, должен быть ответственный, который держит батареи в общественных местах закрытыми при плюсовой температуре, проверяет плотность закрытия дверей наружу, ставит пружины и т.д. Траты тепла делается на две части - индивидуальные и общие. Общие это трубы и батареи. Чтоб уменьшить общие расходы, должен быть ответственный, который держит батареи в общественных местах закрытыми при плюсовой температуре, проверяет плотность закрытия дверей наружу, ставит пружины и т.д.

Нет, высшее техническое. А у Вас гуманитарное?Ок, только что взял китайскую светодиодную лампочку и произвел замеры:220.00 Вольт = 4.28 Ватт229.90 Вольт = 5.67 Ватт239.98 Вольт = 6.43 Ватт249.88 Вольт = 7.71 Ватт259.97 Вольт = 9.17 ВаттЗаявленная производителем мощность лампы 9 Ватт. Есть зависимость мощности светодиодной лампы от напряжения или нет?Мне 7 счетчиков тепла и 7 регуляторов на каждый стояк вешать?А кто заплатит за то тепло, которое на других этажах в открытое окно улетает? Счет то приходит по общему счетчику. Если я себе поставлю регуляторы на 7 стояков, платежка у меня от этого не уменьшится.С горячей водой вопросов почти нет - там отдельные счетчики, сколько потребил, столько и заплатил. Только поверка платная часто требуется, по стоимости сопоставимой со стоимостью самой воды за межповерочный интервал.Речь идет об отоплении. Хорошо конечно говорить "должен быть отвественный, который держит батареи в общественных местах закрытыми при плюсовой температуре". Меня бы такой вариант устраивает, я двумя руками за. Только нет его и неизвестно где взять. Да и жильцов много, кого-то прикормить несложно и будет он всегда жаловаться что ему холодно и требовать включать отопление даже летом.недавно видел в лифте объявление что ктото кран в стояк вкрутил и перекрыл его. Требовали открыть, когда на улице +10 было, а в квартирах жара. Думаю ктото с теплосетей и написал, видя что расход тепла слабый идет