Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в...

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  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:12

  ssnet написав:У Вас гуманитарное образование?


Нет, высшее техническое. А у Вас гуманитарное?

  ssnet написав:Открыть и просчитать как должно религия не позволяет?


Ок, только что взял китайскую светодиодную лампочку и произвел замеры:

220.00 Вольт = 4.28 Ватт
229.90 Вольт = 5.67 Ватт
239.98 Вольт = 6.43 Ватт
249.88 Вольт = 7.71 Ватт
259.97 Вольт = 9.17 Ватт

Заявленная производителем мощность лампы 9 Ватт. Есть зависимость мощности светодиодной лампы от напряжения или нет?


  ssnet написав:Современный подход вам приходит во все время отопительного сезона стабильная температура носителя. У вас на входе стоит счетчик тепла. Счетчик измеряет температуру на входе и выходе.


Мне 7 счетчиков тепла и 7 регуляторов на каждый стояк вешать?

  ssnet написав:Если температура одинаковая вы ничего за потребленное тепло не платите.


А кто заплатит за то тепло, которое на других этажах в открытое окно улетает? Счет то приходит по общему счетчику. Если я себе поставлю регуляторы на 7 стояков, платежка у меня от этого не уменьшится. :wink:

  ssnet написав:Траты тепла делается на две части - индивидуальные и общие. Общие это трубы и батареи. Чтоб уменьшить общие расходы, должен быть ответственный, который держит батареи в общественных местах закрытыми при плюсовой температуре, проверяет плотность закрытия дверей наружу, ставит пружины и т.д.


С горячей водой вопросов почти нет - там отдельные счетчики, сколько потребил, столько и заплатил. Только поверка платная часто требуется, по стоимости сопоставимой со стоимостью самой воды за межповерочный интервал.

Речь идет об отоплении. Хорошо конечно говорить "должен быть отвественный, который держит батареи в общественных местах закрытыми при плюсовой температуре". Меня бы такой вариант устраивает, я двумя руками за. Только нет его и неизвестно где взять. Да и жильцов много, кого-то прикормить несложно и будет он всегда жаловаться что ему холодно и требовать включать отопление даже летом.

недавно видел в лифте объявление что ктото кран в стояк вкрутил и перекрыл его. Требовали открыть, когда на улице +10 было, а в квартирах жара. Думаю ктото с теплосетей и написал, видя что расход тепла слабый идет :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:16

  Цитрин написав:
  ssnet написав:У Вас гуманитарное образование?


Нет, высшее техническое. А у Вас гуманитарное?

  ssnet написав:Открыть и просчитать как должно религия не позволяет?


Ок, только что взял китайскую светодиодную лампочку и произвел замеры:

220.00 Вольт = 4.28 Ватт
229.90 Вольт = 5.67 Ватт
239.98 Вольт = 6.43 Ватт
249.88 Вольт = 7.71 Ватт
259.97 Вольт = 9.17 Ватт

Заявленная производителем мощность лампы 9 Ватт. Есть зависимость мощности светодиодной лампы от напряжения или нет?


т.е. кроме пары-тройки редких случаев "напряжение в розетке выше 258 В" -- потребление _меньше_ заявленного? И явная экономия налицо? -- вот же проклятая комунальная мафия -- экономить заставляет :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:24

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Сфигли оно выше? -- или мы сейчас про очень распространенные во всех квартира лампы накаливания говорим? :lol:


Мощность = Напряжение^2 / Сопротивление нагрузки

Сопротивление линейной нагрузки типа ламп накаливания или трансформаторов практически постоянное (после выхода на рабочий режим), соответственно мощность потребляемая нагрузкой пропорциональна квадрату напряжения. Рост напряжения приводит к квадратичному увеличению потребляемой мощности.

У светодидной лампы на рабочем участке ВАХ ток увеличивается вместе с сопротивлением, причем очень быстро увеличивается. Поэтому с ростом напряжения потребляемая мощность растет и растет очень быстро. Из-за чего при сильном превышении напряжения светодиодная лампа просто сгорит от превышения допустимой мощности, которую она потребляет из сети. :wink:


Яка феєрична маячня. Основні споживачі, такі як електроплита або бойлер + інші нагрівачі - дійсно при збільшенні напруги гріють швидше, допустимо на 10%, і тому швидше відключаються після досягнення результату. Споживання виходить однакове.

Про світлодіодні лампи навіть коментувати не хочу - спочатку вивчіть, як працюють сучасні імпульсні БП. Вони автоматично регулюють струм і світять/споживають однаково в досить великому діапазоні вхідних напруг.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:26

  _hunter написав:Кондовый китай в плане обсуждения интересен примерно так же, как и лампы накаливания -- т.е. вообще не интересно. :lol:
Во всех остальных лампах стоит драйвер. И диапазон рабочих напряжений указан примерно как 120-240.


Потребление импульсных преобразователей тоже зависит от входного напряжения, пусть и не так сильно. Кроме того, такие преобразователи создают помехи. И это основная причина, по которой я избегаю светодиодных ламп, не измерив уровень помех от них. Уж лучше лампа с балластным конденсатором, но тихая без помех, чем срущая в эфир помехами как паровоз. То-же касается и импульсных зарядок :)

  _hunter написав:т.е. кроме пары-тройки редких случаев "напряжение в розетке выше 258 В" -- потребление _меньше_ заявленного? И явная экономия налицо? -- вот же проклятая комунальная мафия -- экономить заставляет :lol:


Посмотрите внимательнее, при 220 Вольтах потребляемая мощность лампы в 2 раза ниже! При этом яркость практически не отличается.

Китайцы любят завышать цифры на своих товарах, поэтому при заявленных 9 Ваттах, лампочка по сути 6 Ваттная.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:31

  Цитрин написав:Ок, только что взял китайскую светодиодную лампочку и произвел замеры:

220.00 Вольт = 4.28 Ватт
229.90 Вольт = 5.67 Ватт
239.98 Вольт = 6.43 Ватт
249.88 Вольт = 7.71 Ватт
259.97 Вольт = 9.17 Ватт


Ключове слово - китайська, там найпростіший конденсатор, що гасить струм. У лампах хоча б середнього рівня вже нормальна стабілізація, тому до речі вони й горять набагато рідше. Я давно вже не беру такі дешеві лампочки і нікому не раджу.

У будь-якому випадку їхній внесок у загальне споживання з цими 5-9 ватами мікроскопічний. А наприклад, будь-який адекватний БП, такий як комп'ютерний - подібним вже не страждає.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:33

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Кондовый китай в плане обсуждения интересен примерно так же, как и лампы накаливания -- т.е. вообще не интересно. :lol:
Во всех остальных лампах стоит драйвер. И диапазон рабочих напряжений указан примерно как 120-240.


Потребление импульсных преобразователей тоже зависит от входного напряжения, пусть и не так сильно. Кроме того, такие преобразователи создают помехи. И это основная причина, по которой я избегаю светодиодных ламп, ...


Посмотрите внимательнее, при 220 Вольтах потребляемая мощность лампы в 2 раза ниже! При этом яркость практически не отличается.

Естественно зависит: с ростом напряжения потребление падает :lol:
Да пофиг на причины, по которым амвросий чего-то избегает -- хоть по причине неосвяченности оных :lol: -- мы, как мне казалось, обычных/нормальных людей обсуждаем.


Так я ровно про это же: потребление _ниже_. А амвросий утверждает -- выше :lol:
Показания люксометра рядышком можно? -- а то после всего того потока бреда что-то я словам амвросия "практически не отличается" не сильно доверяю :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:05

  zerocool написав:Про світлодіодні лампи навіть коментувати не хочу - спочатку вивчіть, як працюють сучасні імпульсні БП. Вони автоматично регулюють струм і світять/споживають однаково в досить великому діапазоні вхідних напруг.


Объяснять мне банальные вещи из электроники не нужно. Я инженер и радиолюбитель, имею профильное образование. Правда опыт работы у меня не в области источников питания, а в области разработки прецизионной измерительной аппаратуры, но принципы работы импульсных преобразователей и их свойства в особенности с точки зрения помех мне хорошо знакомы. :wink:
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