|
|
|
У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лис, 2021 07:19
Когда все яйца складывают в одну корзину, то велик риск, что уронив ее, можно потерять все яйца. В данном случае имеем одну большую корзину в частных руках, в которую упорно складывают все яйца.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|