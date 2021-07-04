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У «Дії» стався масштабний збій,
у багатьох користувачів...

У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:19

Когда все яйца складывают в одну корзину, то велик риск, что уронив ее, можно потерять все яйца. В данном случае имеем одну большую корзину в частных руках, в которую упорно складывают все яйца.
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