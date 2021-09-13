У «Дії» стався масштабний збій, у багатьох користувачів...

Додано: Чет 04 лис, 2021 20:59

Joоke написав: Потому что грамотные инженеры знают о разнице между нормальной нагрузкой и пиковой. И поэтому имитируют пиковые нагрузки и тестируют свои системы перед их конечной реализацией. Потому что грамотные инженеры знают о разнице между нормальной нагрузкой и пиковой. И поэтому имитируют пиковые нагрузки и тестируют свои системы перед их конечной реализацией.

akido написав: а сами проектируют систему которая должна обслуживать 40 млн человек, а сами проектируют систему которая должна обслуживать 40 млн человек,

Давайте отвечу сразу обоим одним словом, вот буквально - БЮДЖЕТ!А ну ещё две две буквы добавлю - ТЗ.Поскольку ни вы, ни я не видели изначального ТЗ, с которого проект начинался и не видели выделенного бюджета на этот проект, готовить о "тупорылости разработчиков" и "неэффективном использовании" средств, как-то, не правильно. Вам не кажеться ?PS: я зная примерно как идут такие проекты могу сказать, что реализовать такую идею в нашем государстве - это просто ПОДВИГ. Я сейчас серьёзно говорю.Мы как-нибудь пообщайтесь с людьми, которые хотели, например, в МинОбороны ПК поставить - сколько нужно левых телодвижений (придумать и написать такое кол-во формуляров, паспортов, кучу бумажек. На каждый ПК заводится отдельная БУМАЖНАЯ ПАПКА, в которой отмечается столько всякой ерунды), что люди просто развернулись и сказали - на вас нафиг с вашим совком в головах.А тут "госуха" запустила приложение и дала полную законность документам в нём - да это, повторюсь - ПОДВИГ.