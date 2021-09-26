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Банки витратили більшу частину рефінансу на купівлю ОВДП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Довгострокові кредити рефінансування терміном до 5 років, які Національний банк України (НБУ) надавав з травня 2020 року до вересня 2021 року, не допомогли розширити кредитування економіки та були направлені банками переважно на купівлю облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).
Дивися повний текст Банки витратили більшу частину рефінансу на купівлю ОВДП — Данилишин
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:43
Завуалированый печатный станок, а потом удивляются с чего не обуздать дикую инфляцию..
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Додано: Сер 03 лис, 2021 13:27
то что это обыкновенная пирамида было ясно давно.
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