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Банки витратили більшу частину
рефінансу на купівлю ОВДП...

Банки витратили більшу частину рефінансу на купівлю ОВДП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:42

Банки витратили більшу частину рефінансу на купівлю ОВДП...

Пропонуємо до обговорення:
Довгострокові кредити рефінансування терміном до 5 років, які Національний банк України (НБУ) надавав з травня 2020 року до вересня 2021 року, не допомогли розширити кредитування економіки та були направлені банками переважно на купівлю облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

Дивися повний текст Банки витратили більшу частину рефінансу на купівлю ОВДП — Данилишин.
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Завуалированый печатный станок, а потом удивляются с чего не обуздать дикую инфляцию..
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то что это обыкновенная пирамида было ясно давно.
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