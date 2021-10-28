У платіжках за послугу постачання теплової енергії буде додатково вказуватись спожитий обсяг теплової енергії.
Дивися повний текст У платіжках за комуналку з'явиться новий показник.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:56
У платіжках за комуналку з'явиться новий показник
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У платіжках за комуналку з'явиться новий показник.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:57
Самый главный вопрос-КТО будет определять это таинственное КАЧЕСТВО газа.Сейчас,когда потребители жалуются,что "чайник закипает" по разному ответ один газ одинакового качества и точка.Если качество будет указывать поставщик-это очередная схема выкачки денег с потребителей.
Додано: Сер 03 лис, 2021 13:41
Газ однозначно чем то бодяжат потому что в разное время чайник закипает почему то по разному, а в частном секторе потребление газа выросло, если раньше хватало 300кубов к примеру то сейчас 450-500 со слов приятеля, а независимую экспертизу провести у нас невозможно, доверие к поставщику который будет делать и экспертизу просто смешно...
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