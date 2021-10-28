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У платіжках за комуналку
з'явиться новий показник

У платіжках за комуналку з'явиться новий показник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:56

У платіжках за комуналку з'явиться новий показник

Пропонуємо до обговорення:
У платіжках за послугу постачання теплової енергії буде додатково вказуватись спожитий обсяг теплової енергії.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:57

Самый главный вопрос-КТО будет определять это таинственное КАЧЕСТВО газа.Сейчас,когда потребители жалуются,что "чайник закипает" по разному ответ один газ одинакового качества и точка.Если качество будет указывать поставщик-это очередная схема выкачки денег с потребителей.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:41

Газ однозначно чем то бодяжат потому что в разное время чайник закипает почему то по разному, а в частном секторе потребление газа выросло, если раньше хватало 300кубов к примеру то сейчас 450-500 со слов приятеля, а независимую экспертизу провести у нас невозможно, доверие к поставщику который будет делать и экспертизу просто смешно...
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:22

Счётчики надо поставить в каждую квартиру, а то понавесили радиаторных секций на сколько хватило фантазии и ходят зимой в труселях.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:12

А что в Украине кто-то проверяет качество изготавливаемой продукции, я не имею в виду гос.службы, которые для этого предназначены, т.к. с ними все ясно, как и с другими гос.органами??? Ну насмешили
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:01

Кошмар, сейчас хоть понятно, за что платим, сколько газа накрутил, а теперь насчитают с потолка! Напишут, что я потребила тепла, будто у меня в квартире +30, а на деле будет +15, и ничего не докажешь! Какая там теплоотдача, если кастрюля на большой конфорке закипает 30 минут?!
elenastas2012
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:07

Re: У платіжках за комуналку з'явиться новий показник

"потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы"
Интересно, каков алгоритм пересчёта? В школе на физике учили, что в киловатт-часах энергию измеряют напрямую. И вообще энергии обычно количество, а не объём.

А ведь алгоритм знать придётся всем. Раз это в платёжки добавляется, значит плательщик заполняет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:07

Почему-то у меня сразу возник вопрос. А Нафтогаз покупает газ в гигакалориях или в кубометрах? И продаёт их газсбытам тоже именно так? Почему надо брать опыт европейских перекупщиков, которым именно это выгодно?
lexx_lexx1
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