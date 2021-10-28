У платіжках за комуналку з'явиться новий показник

moveton написав:"потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы"
Интересно, каков алгоритм пересчёта? В школе на физике учили, что в киловатт-часах энергию измеряют напрямую. И вообще энергии обычно количество, а не объём.
А ведь алгоритм знать придётся всем. Раз это в платёжки добавляется, значит плательщик заполняет.
Є такий прилад хроматограф, який визначає склад речовини, які речовини входять в склад в процентному відношенні.
Калорійність кожного виду газу відома, дальше вираховується калорійність куба газу.
Проблема в тому, що лабораторний хроматограф (який дає гарну точність) коштує ВЕЛИКІ гроші. Портативні теж коштують дорого і точність в них не дуже.
А є ще число Воббе про яке рідко згадують, але воно дає сильний вплив в маленьких котлах