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У платіжках за комуналку
з'явиться новий показник

У платіжках за комуналку з'явиться новий показник
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:55

  moveton написав:"потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы"
Интересно, каков алгоритм пересчёта? В школе на физике учили, что в киловатт-часах энергию измеряют напрямую. И вообще энергии обычно количество, а не объём.

А ведь алгоритм знать придётся всем. Раз это в платёжки добавляется, значит плательщик заполняет.

Є такий прилад хроматограф, який визначає склад речовини, які речовини входять в склад в процентному відношенні.
Калорійність кожного виду газу відома, дальше вираховується калорійність куба газу.

Проблема в тому, що лабораторний хроматограф (який дає гарну точність) коштує ВЕЛИКІ гроші. Портативні теж коштують дорого і точність в них не дуже.

А є ще число Воббе :shock: про яке рідко згадують, але воно дає сильний вплив в маленьких котлах
Sovenok
 
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