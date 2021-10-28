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У платіжках за комуналку
з'явиться новий показник

У платіжках за комуналку з'явиться новий показник
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:55

  moveton написав:"потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы"
Интересно, каков алгоритм пересчёта? В школе на физике учили, что в киловатт-часах энергию измеряют напрямую. И вообще энергии обычно количество, а не объём.

А ведь алгоритм знать придётся всем. Раз это в платёжки добавляется, значит плательщик заполняет.

Є такий прилад хроматограф, який визначає склад речовини, які речовини входять в склад в процентному відношенні.
Калорійність кожного виду газу відома, дальше вираховується калорійність куба газу.

Проблема в тому, що лабораторний хроматограф (який дає гарну точність) коштує ВЕЛИКІ гроші. Портативні теж коштують дорого і точність в них не дуже.

А є ще число Воббе :shock: про яке рідко згадують, але воно дає сильний вплив в маленьких котлах
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:32

  Sovenok написав:
  moveton написав:"потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы"
Интересно, каков алгоритм пересчёта? В школе на физике учили, что в киловатт-часах энергию измеряют напрямую. И вообще энергии обычно количество, а не объём.

А ведь алгоритм знать придётся всем. Раз это в платёжки добавляется, значит плательщик заполняет.

...
Проблема в тому, що лабораторний хроматограф (який дає гарну точність) коштує ВЕЛИКІ гроші. Портативні теж коштують дорого і точність в них не дуже.
...

И проблема это -- _почему_? Не, счетчики воды на местах можно и масс-спектрометром поверять конечно. Но обычно, почему-то, банкой с водой обходятся. :lol: И что-то мне подсказывает, что и тут обычным калориметром обойтись можно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:12

Re: У платіжках за комуналку з'явиться новий показник

Так собі ідея...

Вони чомусь люблять вказувати в платіжках вищу теплоту згорання (це з конденсацією водяної пари і т.д...) Майже 11кВт/м³ пишуть? У кого є платіжка під руками?
А котли так не вміють. Навіть конденсатні. Викидають гарячі продукти згорання на вулицю. Спалювати на газовій плиті і забити витяжки!? Так чадний газ же ж..
Отже -- буде нижча теплота згорання -- 9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо 95%. Отже 9кВт/м³.
На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:56

Зе команда, Кого не побрили налогами, побреют тарифами.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:15

то что действительно нужно (начальные/конечные показатели за месяц) в платежке не пишут, а вот объем тепловой энергии - впишем. А всё для чего - чтобы было проще обмануть. Самое печальное что это спускается сверху, а значит является государственной политикой.
RomanTik
 
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  #<12
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