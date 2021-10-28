У платіжках за комуналку з'явиться новий показник

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moveton написав:"потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы" Интересно, каков алгоритм пересчёта? В школе на физике учили, что в киловатт-часах энергию измеряют напрямую. И вообще энергии обычно количество, а не объём.
А ведь алгоритм знать придётся всем. Раз это в платёжки добавляется, значит плательщик заполняет.
Є такий прилад хроматограф, який визначає склад речовини, які речовини входять в склад в процентному відношенні. Калорійність кожного виду газу відома, дальше вираховується калорійність куба газу.
Проблема в тому, що лабораторний хроматограф (який дає гарну точність) коштує ВЕЛИКІ гроші. Портативні теж коштують дорого і точність в них не дуже.
А є ще число Воббе про яке рідко згадують, але воно дає сильний вплив в маленьких котлах
moveton написав:"потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы" Интересно, каков алгоритм пересчёта? В школе на физике учили, что в киловатт-часах энергию измеряют напрямую. И вообще энергии обычно количество, а не объём.
А ведь алгоритм знать придётся всем. Раз это в платёжки добавляется, значит плательщик заполняет.
... Проблема в тому, що лабораторний хроматограф (який дає гарну точність) коштує ВЕЛИКІ гроші. Портативні теж коштують дорого і точність в них не дуже. ...
И проблема это -- _почему_? Не, счетчики воды на местах можно и масс-спектрометром поверять конечно. Но обычно, почему-то, банкой с водой обходятся. И что-то мне подсказывает, что и тут обычным калориметром обойтись можно...
Вони чомусь люблять вказувати в платіжках вищу теплоту згорання (це з конденсацією водяної пари і т.д...) Майже 11кВт/м³ пишуть? У кого є платіжка під руками? А котли так не вміють. Навіть конденсатні. Викидають гарячі продукти згорання на вулицю. Спалювати на газовій плиті і забити витяжки!? Так чадний газ же ж.. Отже -- буде нижча теплота згорання -- 9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо 95%. Отже 9кВт/м³. На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...
то что действительно нужно (начальные/конечные показатели за месяц) в платежке не пишут, а вот объем тепловой энергии - впишем. А всё для чего - чтобы было проще обмануть. Самое печальное что это спускается сверху, а значит является государственной политикой.
RomanTik написав:то что действительно нужно (начальные/конечные показатели за месяц) в платежке не пишут, а вот объем тепловой энергии - впишем. А всё для чего - чтобы было проще обмануть. Самое печальное что это спускается сверху, а значит является государственной политикой.
А смысл их писать? -- учитывая, что в Кабинете они и так есть. Но особно мнительные могут показания в тетрадочку в клеточку записывать и сверять
_hunter, а зачем писать этот объем тепловой энергии, его ведь тоже можно посмотреть на сайте. Не? А продолжая вашу мысль - зачем вообще формировать платежки, в кабинете ж всё есть. Так? И кстати - мнительность меня уже не раз выручала, когда в облгазе были "сбои" и насчитывали суммы потолка.
Цитрин написав:могут нагнуть покупать газовый хроматограф в дополнение к счетчику, чтобы состав анализировать. От 10 тыс. долларов, если не ошибаюсь цены. Для бытовых целей, могут чтото подешевле в Китае заказать.
Так все ж счётчики за счёт поставщика газа. В смысле, как обычно: покупаешь за свои, а поставщик это возмещает когда-нибудь