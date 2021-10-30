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У Кабміні придумали, як стимулювати
українців збирати на...

У Кабміні придумали, як стимулювати українців збирати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:24

У Кабміні придумали, як стимулювати українців збирати на...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти підтримали концептуальні підходи щодо моделі внесків на загальнообов’язкове пенсійне накопичення.

Дивися повний текст У Кабміні придумали, як стимулювати українців збирати на пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:24

Лучше бы ИИС как в рашке сделали
breakingobsession
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:50

В Кабмине придумали, как стимулировать украинцев копить на пенсию - чтобы потом эти накопления налогами стричь
p_a_l
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