Експерти підтримали концептуальні підходи щодо моделі внесків на загальнообов’язкове пенсійне накопичення.
Дивися повний текст У Кабміні придумали, як стимулювати українців збирати на пенсію.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 13:24
У Кабміні придумали, як стимулювати українців збирати на...
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Дивися повний текст У Кабміні придумали, як стимулювати українців збирати на пенсію.
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:50
В Кабмине придумали, как стимулировать украинцев копить на пенсию - чтобы потом эти накопления налогами стричь
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