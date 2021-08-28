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Приватизація «Більшовика»:
АМКУ перевірить, чи була...

Приватизація «Більшовика»: АМКУ перевірить, чи була...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:02

Приватизація «Більшовика»: АМКУ перевірить, чи була...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет за власною ініціативою перевірить дотримання конкуренції під час аукціону з продажу київського "Більшовика".

Дивися повний текст Приватизація «Більшовика»: АМКУ перевірить, чи була змова Хмельницького і Черновецького.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:02

Конечно же были. Не картошку же покупали на базаре.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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