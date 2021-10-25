|
|
|
Гроші на пенсію: експертка розповіла, у що можуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:26
Пропонуємо до обговорення:
Заяви представників уряду про те, що без накопичень в НПФ не варто розраховувати на пенсію спровокували обговорення цієї теми серед людей та в медіа.
Дивися повний текст Гроші на пенсію: експертка розповіла, у що можуть інвестувати НПФ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96053
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:26
Афёра века,тем более в Украине.
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 957
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|