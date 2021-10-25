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Гроші на пенсію: експертка
розповіла, у що можуть...

Гроші на пенсію: експертка розповіла, у що можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:26

Гроші на пенсію: експертка розповіла, у що можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Заяви представників уряду про те, що без накопичень в НПФ не варто розраховувати на пенсію спровокували обговорення цієї теми серед людей та в медіа.

Дивися повний текст Гроші на пенсію: експертка розповіла, у що можуть інвестувати НПФ.
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