RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як держава підтримуватиме
бізнес у «червоних» зонах

Як держава підтримуватиме бізнес у «червоних» зонах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:16

Як держава підтримуватиме бізнес у «червоних» зонах

Пропонуємо до обговорення:
Гроші більше не роздаватимуть.

Дивися повний текст Як держава підтримуватиме бізнес у «червоних» зонах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96069
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:16

Диалог? Так ФОП-ы на Майдане до сих пор ждут диалога. Его нет. Реакция власти - не реагировать.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:55

Брехуни!!! Ціни на централізоване опалення у приміщеннях для малого тат середнього бізнесу підняли вже в 4 РАЗИ!!! На 400%!!! Тупо і без пояснень. Бо треба "гарну морду" зробити чінушам перед начальством, мовляв - викрутилися, населення на 20% підняли, а от "клятим бизнесменам" на всі 400%.
nikatrunko573
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 17.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:02

Обложат налогом на 2 месяца вперед.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3856
З нами з: 15.02.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:06

поздно пить боржоми, когда почки отказали. Когда почки и печень уже отказали, от боржоми только проблемы будут.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 448
З нами з: 26.06.21
Подякував: 79 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, ssnet, Прораб і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В НБУ пояснили, чому банки не хочуть кредитувати бізнес
R2 » Чет 04 лис, 2021 14:19
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 14:19
l4567
Вітренко: держава не збирається повертати регулювання...
R2 » Сер 20 жов, 2021 18:28
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 18:29
Igorten
ТОП-10 найпопулярніших бізнес-седанів у світі (інфографіка)
R2 » Чет 26 сер, 2021 00:00
1 228
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 00:01
panzershreck1921

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.