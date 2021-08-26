Гроші більше не роздаватимуть.
Дивися повний текст Як держава підтримуватиме бізнес у «червоних» зонах.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 17:16
Як держава підтримуватиме бізнес у «червоних» зонах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як держава підтримуватиме бізнес у «червоних» зонах.
Додано: Сер 03 лис, 2021 17:16
Диалог? Так ФОП-ы на Майдане до сих пор ждут диалога. Его нет. Реакция власти - не реагировать.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:55
Брехуни!!! Ціни на централізоване опалення у приміщеннях для малого тат середнього бізнесу підняли вже в 4 РАЗИ!!! На 400%!!! Тупо і без пояснень. Бо треба "гарну морду" зробити чінушам перед начальством, мовляв - викрутилися, населення на 20% підняли, а от "клятим бизнесменам" на всі 400%.
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:06
поздно пить боржоми, когда почки отказали. Когда почки и печень уже отказали, от боржоми только проблемы будут.
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