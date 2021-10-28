На конференції «Жити на відсотки» експерти розлюбили, скільки грошей потрібно тримати готівкою та в яких валютах.
Дивися повний текст Скільки грошей потрібно зберігати готівкою та в яких валютах - рекомендації інвесторів.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 19:03
Скільки грошей потрібно зберігати готівкою та в яких...
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Дивися повний текст Скільки грошей потрібно зберігати готівкою та в яких валютах - рекомендації інвесторів.
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:03
для большинства населения, это из серии нет денег на хлеб - кушайте пирожное...
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