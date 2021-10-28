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Скільки грошей потрібно
зберігати готівкою та в яких...

Скільки грошей потрібно зберігати готівкою та в яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:03

Скільки грошей потрібно зберігати готівкою та в яких...

Пропонуємо до обговорення:
На конференції «Жити на відсотки» експерти розлюбили, скільки грошей потрібно тримати готівкою та в яких валютах.

Дивися повний текст Скільки грошей потрібно зберігати готівкою та в яких валютах - рекомендації інвесторів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:03

для большинства населения, это из серии нет денег на хлеб - кушайте пирожное...
Slon_Nosov
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