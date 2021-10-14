Toyota показала недорогий економічний кросовер: він...
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Кроме того, новая Toyota Raize e-Smart Hybrid получила регулируемую систему рекуперативного торможения. Она позволяет ездить, не нажимая на педали тормоза — автомобиль уверенно замедляется, если отпустить газ (подобная технология применена в Nissan Leaf и Chevrolet Bolt).
Серьезно? А все автомобили, выпущенные ранее, начиная с
Benz Patent-Motorwagen (с нем. «патентованный автомобиль Бенца») — первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания[1][2][3][4][5][6] (как и автомобиль Даймлера), построенный в 1885 году[7] немецким изобретателем Карлом Бенцем. 29 января 1886 года на него официально был получен патент №37435. Считается первым коммерчески доступным и успешным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания[8][9][10][11].