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Toyota показала недорогий
економічний кросовер: він...

Toyota показала недорогий економічний кросовер: він...
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:58

Toyota показала недорогий економічний кросовер: він...

Пропонуємо до обговорення:
У Японії презентували нову Toyota Raize e-Smart Hybrid. Найкомпактніший кросовер Toyota (а також його брат-близнюк Daihatsu Rocky) обзавівся економічною гібридною версією.

Дивися повний текст Toyota показала недорогий економічний кросовер: він витрачає лише 3,6 л на 100 км.
R2
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Кроме того, новая Toyota Raize e-Smart Hybrid получила регулируемую систему рекуперативного торможения. Она позволяет ездить, не нажимая на педали тормоза — автомобиль уверенно замедляется, если отпустить газ (подобная технология применена в Nissan Leaf и Chevrolet Bolt).

Серьезно? А все автомобили, выпущенные ранее, начиная с
Benz Patent-Motorwagen (с нем. «патентованный автомобиль Бенца») — первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания[1][2][3][4][5][6] (как и автомобиль Даймлера), построенный в 1885 году[7] немецким изобретателем Карлом Бенцем. 29 января 1886 года на него официально был получен патент №37435. Считается первым коммерчески доступным и успешным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания[8][9][10][11].

https://ru.wikipedia.org/wiki/Benz_Patent-Motorwagen

при отпускании педали газа продолжали двигаться с прежней скоростью, а некоторые модели даже ускоряли движение :?:
yanyura
 
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