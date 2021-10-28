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Україна отримає майже 3 млн доз
вакцини Moderna до кінця...

Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:53

Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Україна отримає 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини від коронавірусу Moderna в рамках глобальної ініціативи COVAX. Поставки очікуються вже цього тижня.

Дивися повний текст Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця тижня, — Ляшко.
R2
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