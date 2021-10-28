Україна отримає 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини від коронавірусу Moderna в рамках глобальної ініціативи COVAX. Поставки очікуються вже цього тижня.
Дивися повний текст Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця тижня, — Ляшко.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:53
Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця...
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Дивися повний текст Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця тижня, — Ляшко.
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