Україна отримає 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини від коронавірусу Moderna в рамках глобальної ініціативи COVAX. Поставки очікуються вже цього тижня.
Дивися повний текст Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця тижня, — Ляшко.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:53
Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna до кінця тижня, — Ляшко.
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:44
А все в курсе,что Moderna не зарегистрирована в Украине? Исходя из официального ответа МОЗ на запрос блогера Петра Сологуба?
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:00
То что оф зарегистрировано называется ПОМОИ или ЖИЖА
У меня сестра на отдыхе в Египте закупается там лекарствами (оф не зарегистрированными у нас).
Потому что там за подделку 10 лет дают, а раньше смертная казнь была.
А у нас зарегистрированные мелом разбавляют. Врачи со статистикой дружат и знают какой фирмы надо покупать, где бадяга, а где без мела и др разбавителей. Но все зарегистрированные. Все с оф заводов
Додано: Чет 04 лис, 2021 14:39
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