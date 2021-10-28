Більшість частина німців схвалюють можливе нововведення.
Дивися повний текст Німці хочуть ввести обмеження швидкості на автобанах.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 07:16
Німці хочуть ввести обмеження швидкості на автобанах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німці хочуть ввести обмеження швидкості на автобанах.
Додано: Чет 04 лис, 2021 07:16
Коли всі автівки були з ДВЗ, вони не парилися, а коли за пару десятків років, певно, майже всі будуть електричні, вирішили обмежити швидкість через викиди :)
Додано: Чет 04 лис, 2021 08:14
Этому эколлогическому большинству надо ввести ограничение на покупку авто, смартфонов и прочей лабуды 1 раз в 7 лет. А то как появится где-то новая кнопочка, сразу бегут обновляться. И про климат не думают.
И вообще, жрать им тоже меньше надо.
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