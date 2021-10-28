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Німці хочуть ввести обмеження
швидкості на автобанах

Німці хочуть ввести обмеження швидкості на автобанах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:16

Німці хочуть ввести обмеження швидкості на автобанах

Пропонуємо до обговорення:
Більшість частина німців схвалюють можливе нововведення.

Дивися повний текст Німці хочуть ввести обмеження швидкості на автобанах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:16

Головною причиною, яка спонукає Німеччину до таких змін, є не міркування безпеки, а кліматичні зміни. Вища швидкість руху транспортного засобу з ДВЗ означає більше споживання пального, а це означає більші викиди вуглецю.

Коли всі автівки були з ДВЗ, вони не парилися, а коли за пару десятків років, певно, майже всі будуть електричні, вирішили обмежити швидкість через викиди :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:14

Этому эколлогическому большинству надо ввести ограничение на покупку авто, смартфонов и прочей лабуды 1 раз в 7 лет. А то как появится где-то новая кнопочка, сразу бегут обновляться. И про климат не думают.
И вообще, жрать им тоже меньше надо.
alkutsov
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