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Німці хочуть ввести обмеження
швидкості на автобанах

Німці хочуть ввести обмеження швидкості на автобанах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:16

Німці хочуть ввести обмеження швидкості на автобанах

Пропонуємо до обговорення:
Більшість частина німців схвалюють можливе нововведення.

Дивися повний текст Німці хочуть ввести обмеження швидкості на автобанах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:16

Головною причиною, яка спонукає Німеччину до таких змін, є не міркування безпеки, а кліматичні зміни. Вища швидкість руху транспортного засобу з ДВЗ означає більше споживання пального, а це означає більші викиди вуглецю.

Коли всі автівки були з ДВЗ, вони не парилися, а коли за пару десятків років, певно, майже всі будуть електричні, вирішили обмежити швидкість через викиди :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:14

Этому эколлогическому большинству надо ввести ограничение на покупку авто, смартфонов и прочей лабуды 1 раз в 7 лет. А то как появится где-то новая кнопочка, сразу бегут обновляться. И про климат не думают.
И вообще, жрать им тоже меньше надо.
alkutsov
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:37

  0mage0 написав:
Головною причиною, яка спонукає Німеччину до таких змін, є не міркування безпеки, а кліматичні зміни. Вища швидкість руху транспортного засобу з ДВЗ означає більше споживання пального, а це означає більші викиди вуглецю.

Коли всі автівки були з ДВЗ, вони не парилися, а коли за пару десятків років, певно, майже всі будуть електричні, вирішили обмежити швидкість через викиди :)

Коли всі автівки були з ДВЗ -- такого понятия как "углеродный налог" не существовало...
А коли за пару десятків років, певно, майже всі будуть електричні -- тогда ограничение снова снимут -- тоже мне проблема. А скорее всего еще камер поставят и для ДВС будет ограничение в 40 -- везде, а для электричек -- "безлимит" -- они ж еще и самоуправляемыми через те же 20 лет будут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:39

давно пора.
та й реально ділянки без обмежень мають обмеження транспортним потоком.
не раз спостерігав- по третій смузі пролітає з свистом якийсь болід, щоб через пару сот метрів різко гальмувати, бо в смугу виїхав хтось повільніший.
а со2 пішло в атмосферу.
поляки поставили 140. а при слов'янському анархізмі і то забагато.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:22

Як це "лише 38%"?
38% громадян - це не "лише", це більше третини.
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:40

  5kopiyok написав:Як це "лише 38%"?
38% громадян - це не "лише", це більше третини.

А так: для "кворума" всю жизнь 50%+1 голос требовалось...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:50

Re: Німці хочуть ввести обмеження швидкості на автобанах

Впевнений, що більшість тих хто підтримує обмеження самі не мають авто.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:58

Вища швидкість руху транспортного засобу з ДВЗ означає більше споживання пального, а це означає більші викиди вуглецю.


Выбросы зависят от оборотов двигателя и нагрузки на него. На низких и высоких оборотах потребление и выбросы больше. На оптимальных оборотах (значения зависят от конкретного двигателя) КПД выше, поэтому потребление и выбросы минимальные. Обычно у легковых автомобилей оптимальный режим для двигателя на трассе при 90-120 км/час.

Если ограничивать до 130 км/час, то также нужно ограничить и нижнюю планку как 80 км/час. На низких скоростях потребление и выбросы тоже больше.

Больше похоже, что причина ограничений в том, чтобы замедлить логистику.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:03

  Цитрин написав:
Вища швидкість руху транспортного засобу з ДВЗ означає більше споживання пального, а це означає більші викиди вуглецю.


Выбросы зависят от оборотов двигателя и нагрузки на него. На низких и высоких оборотах потребление и выбросы больше. На оптимальных оборотах (значения зависят от конкретного двигателя) потребление и выбросы минимальные. Обычно у легковых автомобилей оптимальный режим для двигателя на трассе при 90-120 км/час.

Если ограничивать до 130 км/час, то также нужно ограничить и нижнюю планку как 80 км/час. На низких скоростях потребление и выбросы тоже больше.

Больше похоже, что причина ограничений в том, чтобы замедлить логистику.

Та этим маразмом занимаются больные на голову урбанасты. В какой-то европейской столице ограничение в 30кмч аргументировали тоже выбросами, хотя на таких скоростях они как раз максимальные.
unicdima
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