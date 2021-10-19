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Аналітики Oxford Economics
дали прогноз курсу гривні до...

Аналітики Oxford Economics дали прогноз курсу гривні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:01

Аналітики Oxford Economics дали прогноз курсу гривні до...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Oxford Economics погіршили очікування зростання реального ВВП України.

Дивися повний текст Аналітики Oxford Economics дали прогноз курсу гривні до 2023 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:01

они понятия не имеют как формируется курс в нашей дикой стране...
Slon_Nosov
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