RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, як «Нафтогаз»
використає 27 мільярдів...

Стало відомо, як «Нафтогаз» використає 27 мільярдів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:17

Стало відомо, як «Нафтогаз» використає 27 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило джерело в уряді.

Дивися повний текст Стало відомо, як «Нафтогаз» використає 27 мільярдів компенсації від Оператора ГТС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96059
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, ssnet і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365...
R2 » Вів 02 лис, 2021 10:14
5 355
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 18:07
Grover
Нафтогаз назвав ціну газу для бюджетних установ і...
R2 » Вів 26 жов, 2021 16:06
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 16:06
tolja3334
«Нафтогаз» витратить на пошук 20 топменеджерів майже 47...
R2 » Пон 25 жов, 2021 20:24
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 20:24
ruslan42212

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Simple Invest (129)
04.11.2021 09:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.