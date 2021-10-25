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Стало відомо, як «Нафтогаз» використає 27 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лис, 2021 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило джерело в уряді.
Дивися повний текст Стало відомо, як «Нафтогаз» використає 27 мільярдів компенсації від Оператора ГТС
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