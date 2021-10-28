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Добровільно задекларували
активів більш як на 113...

Добровільно задекларували активів більш як на 113...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:33

Добровільно задекларували активів більш як на 113...

Пропонуємо до обговорення:
З початку старту добровільного декларування доходів вже задекларовано 113,4 млн грн, а сума задекларованого до сплати збору склала 6 млн грн.

Дивися повний текст Добровільно задекларували активів більш як на ₴113 мільйонів – голова Податкової служби.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:33

ще трошки і буде 50 млрд долярів, як казав данііл гетьманцев.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:50

Сумма до 400 000 не подлежит декларированию. Получается, если каждый задекларировал даже по 401 000 - амнистировалось 282 человека! Это успех.
ruslan_dolinniy
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:47

113,4 млн грн, а сумма задекларированного к уплате сбора составила 6 млн грн - т.е. полюбому сняли налог с того что указали.
Это называется нулевая? стригут лохов на бабки, а некоторые отмывают наворованное.
p_a_l
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