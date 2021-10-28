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Добровільно задекларували активів більш як на 113...
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:33
Пропонуємо до обговорення:
З початку старту добровільного декларування доходів вже задекларовано 113,4 млн грн, а сума задекларованого до сплати збору склала 6 млн грн.
Дивися повний текст Добровільно задекларували активів більш як на ₴113 мільйонів – голова Податкової служби
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R2
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Додано: Чет 04 лис, 2021 09:33
ще трошки і буде 50 млрд долярів, як казав данііл гетьманцев.
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igorbuda52
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Додано: Чет 04 лис, 2021 12:50
Сумма до 400 000 не подлежит декларированию. Получается, если каждый задекларировал даже по 401 000 - амнистировалось 282 человека! Это успех.
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ruslan_dolinniy
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Додано: Чет 04 лис, 2021 13:47
113,4 млн грн, а сумма задекларированного к уплате сбора составила 6 млн грн - т.е. полюбому сняли налог с того что указали.
Это называется нулевая? стригут лохов на бабки, а некоторые отмывают наворованное.
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p_a_l
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:18
Це той, з будинку якого СБУ вчора сумки з готівковими доларами виносила???
Хоч один голова (ватажок) цього ОЗУ "Податкова" може піти з посади без кримінальної справи?
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Cris
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:26
С белой зарплаты платить налог дурость так как по факту все налоги уплачены, а вот кто хочет отбелить мутные доходы рискует попасть в реестры в которые будут заглядывать все кому не лень от криминала до оборотней в погонах,если уж банковская тайна у нас не такая уж и тайна то какие то реестры....
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livs375
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