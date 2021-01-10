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Обшук у Любченка: СБУ
звинуватила податківців у...

Обшук у Любченка: СБУ звинуватила податківців у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:34

Обшук у Любченка: СБУ звинуватила податківців у...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття корупції у Держподатковій службі (ДПС). Відповідні докази було знайдено під час обшуків у центральному апараті податкової, а також на місцях проживання фігурантів виробництва, про які стало відомо 3 листопада.

Дивися повний текст Обшук у Любченка: СБУ звинуватила податківців у причетності до «скруток».
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:34

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Omega
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