За минулий місяць свою першу реєстрацію в Україні пройшли 1,4 тис. нових комерційних автомобілів.
Дивися повний текст Ринок нових комерційних авто у жовтні став «найурожайнішим» за останні 8 років.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 10:04
Ринок нових комерційних авто у жовтні став...
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Дивися повний текст Ринок нових комерційних авто у жовтні став «найурожайнішим» за останні 8 років.
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