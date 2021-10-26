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Ринок нових комерційних
авто у жовтні став...

Ринок нових комерційних авто у жовтні став...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:04

Ринок нових комерційних авто у жовтні став...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий місяць свою першу реєстрацію в Україні пройшли 1,4 тис. нових комерційних автомобілів.

Дивися повний текст Ринок нових комерційних авто у жовтні став «найурожайнішим» за останні 8 років.
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