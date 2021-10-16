Господарський суд Києва ухвалив рішення за справою щодо націоналізації ПриватБанку, що прямо протирічить «банківському» закону.
Дивися повний текст Госпсуд Києва визнав недійсними правочини з акціями ПриватБанку.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 10:32
Госпсуд Києва визнав недійсними правочини з акціями...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Госпсуд Києва визнав недійсними правочини з акціями ПриватБанку.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:15
Суддя Джарти. Що ще можна від неї очікувати. Дивно що вона продовжує бути суддею, видно комусь у владі (цій чи минулій) вона потрібна.
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:45
Документ 209-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2013
Обрати на посади суддів безстроково:
.....
Джарти Вікторію Василівну,
От клятий Порошенко!
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