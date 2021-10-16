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Госпсуд Києва визнав недійсними
правочини з акціями...

Госпсуд Києва визнав недійсними правочини з акціями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:32

Госпсуд Києва визнав недійсними правочини з акціями...

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва ухвалив рішення за справою щодо націоналізації ПриватБанку, що прямо протирічить «банківському» закону.

Дивися повний текст Госпсуд Києва визнав недійсними правочини з акціями ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:33

Цирк на дроті
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:15

Суддя Джарти. Що ще можна від неї очікувати. Дивно що вона продовжує бути суддею, видно комусь у владі (цій чи минулій) вона потрібна.
dunczyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:02

Така "боротьба з олігархами", що аж сорочка закочується (((
Cris
 
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