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Питання безпеки в
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Питання безпеки в контексті нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #1234 ... 13>
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:52

Питання безпеки в контексті нерухомості

Не вскрываемый DOM DIAMANT


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UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:13

  UA написав:Не вскрываемый DOM DIAMANT


https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... ant-detail
Made in Ukraine

Нужен замок скрытого монтажа
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:52

  Мизантрóп написав:
  UA написав:Не вскрываемый DOM DIAMANT


https://medvejatnik.kiev.ua/prodaja-otm ... ant-detail
Made in Ukraine

Нужен замок скрытого монтажа

Є радіозамки.
Я колись купив по дурості.
Заклинив.
Змушений був викликати аварійну бригаду, щоб акуратно двері відкрили.

Сумарний результат: -5000 грн (за науку)))
П.С. Радіозамок донині продається Розеткою(((
Востаннє редагувалось Frant в Вів 02 лис, 2021 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Клинит если без плинтуса скрытого монтажа) хороший замок ставится при изготовлении двери.Но и он отпирается специалистом
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:21

Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:39

  Vlad442 написав:Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого.

Много на скок делается,там да,техника с номерами,ну а востребованы антиквар,золотишко с камнями
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 02 лис, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:40

  Vlad442 написав:Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого.

Вы сильно ошибаетесь. Да и категории воров разные - от условных наркоманов, которым и барахло пойдет, до тех, кто по наводке вскроют что угодно, если знают, что есть драгоценности или кеш, даже временно.

Идеальных замков не существует в природе, а хороший замок требует хорошую дверь. Хорошая дверь - это 4-5 класс взломостойкости, который включает множество нюансов - хорошие ребра жесткости, защищенные петли, широкий притвор, большое количество крепких антисрезов, броненакладки и специальные пластины на замки, защита ригелей. И стена должна соответствовать (есть случаи, когда просто вырезали "вход" в газоблоке).
И все это даст надежнуюж защиту только от всяких наркоманов, и в лучшем случая от получаса до пары часов устоит против профессионалов, потому только на дверь полагать надежды не стоит, но и экономить на ней тоже чревато

П.С. самые безопасные замки, условно - обычно те, которых очень мало на рынке, и о их особенностях мало знают.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:П.С. самые безопасные замки, условно - обычно те, которых очень мало на рынке, и о их особенностях мало знают

Верно,самодел специалиста еще надёжнее
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:59

  Vlad442 написав:Сейчас у всех стоят сигнализации и дома что брать, если деньги у всех на карте или в недвиге? Старые ноут и телек? Бу барахло никому не нужно, разве что за копейки. Доказано олхом. Лень искать статистику, но уверен, что квартирные кражи становятся пережитком прошлого.

Артели кавказских воров - домушников заполонивших Украину с вами согласны.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали
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