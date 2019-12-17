Питання безпеки в контексті нерухомості

Додано: Чет 04 лис, 2021 13:02

Прохожий написав: Faceless написав: Ну, если в доме дети, то стОит Ну, если в доме дети, то стОит

Вы вроде модератор а поощряете 2й день флуд и оффтоп

кстати стартаните ветку про безопасность жилища, могу много чего рассказать из практики, но тут не буду ибо читаем название ветки)



апд

кстати хорошая тема замки/двериVSсигнализация, могу подискутировать но не в этой ветке) Вы вроде модератор а поощряете 2й день флуд и оффтопкстати стартаните ветку про безопасность жилища, могу много чего рассказать из практики, но тут не буду ибо читаем название ветки)апдкстати хорошая тема замки/двериVSсигнализация, могу подискутировать но не в этой ветке)

Хороший вопрос подняли.Сразу скажу, я никогда не ставил вопрос как двери vs сигнализация. Они должны дополнять друг друга. Но наличие сигнализации не повод ставить китайскую жестянку, а двери и за 100кгрн не панацея, и лучше не пожлобиться и на сигнализацию.Уверен, что для низких этажей, особенно первого, сигнализация - маст хев.По поводу других моих позиций.Одна дверь, или две. Если это квартира, а не частный дом, то имхо - одна хорошая. Почему:- две хорошие двери надёжно установить сложно, разве что проем- в полметровой стене. Хорошая дверь весит до 250 кг, она толстая, раму нужно устанавливать капитально. Две рамы в один проем - колхоз времен 90-х- хорошая дверь обеспечит высокий уровень тепло- и звукоизоляции, тут нечего переживать- на две двери придётся носить ещё больше ключей (минимум два, если два замка на основной под один ключ, не уверен, что хорошая идея, но такие есть) до четырёх (по два на каждую). Вот вообще не интересно целую связку ключей тягать, и это только на двери.- в плане безопасности, как я уже писал, две дешёвые двери хуже, чем одна хорошая. Китайские жестянки вскрываются за десятки секунд без особого инструментария.Сразу просьба, клоунам, которые уверены, что все производители хороших дверей - дураки, а покупатели - лохи, и оги все что угодно распилят болгаркой за пару минут - не беспокоится, и ознакомится с категориями взломостойкостиКасательно сигнализации. Интересно мнение, есть ли достаточный в ней смысл на высоком этаже, если время подъема на этаж сравнимо с временем подъезда группы к дому.