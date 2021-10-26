Інвестор завжди повинен передбачати той напрямок, куди рухається цінність на ринку.
Дивися повний текст Маргулан Сейсембаєв розповів про еволюцію економіки: як сьогодні інвестувати (інфографіки).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 12:20
Маргулан Сейсембаєв розповів про еволюцію економіки: як...
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Дивися повний текст Маргулан Сейсембаєв розповів про еволюцію економіки: як сьогодні інвестувати (інфографіки).
Додано: Чет 04 лис, 2021 13:43
Мало того что подобные заполонили рекламой ютуб, так они уже начали заказывать статьи
Иди работать, Маргулан.
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