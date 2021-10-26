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Маргулан Сейсембаєв розповів
про еволюцію економіки: як...

Маргулан Сейсембаєв розповів про еволюцію економіки: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:20

Маргулан Сейсембаєв розповів про еволюцію економіки: як...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестор завжди повинен передбачати той напрямок, куди рухається цінність на ринку.

Дивися повний текст Маргулан Сейсембаєв розповів про еволюцію економіки: як сьогодні інвестувати (інфографіки).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:43

Мало того что подобные заполонили рекламой ютуб, так они уже начали заказывать статьи
Иди работать, Маргулан.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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