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Tesla збільшила запас ходу у
деяких комплектацій Model 3...

Tesla збільшила запас ходу у деяких комплектацій Model 3...
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:50

Tesla збільшила запас ходу у деяких комплектацій Model 3...

Пропонуємо до обговорення:
Електромобілі Tesla Model 3 і Model Y 2022 модельного року отримали збільшений запас ходу. На це звернув увагу портал Electrek, який ознайомився з новими пропозиціями автовиробника на його офіційному сайті.

Дивися повний текст Tesla збільшила запас ходу у деяких комплектацій Model 3 та Model Y.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:50

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