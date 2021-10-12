|
|
Tesla збільшила запас ходу у деяких комплектацій Model 3...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лис, 2021 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Електромобілі Tesla Model 3 і Model Y 2022 модельного року отримали збільшений запас ходу. На це звернув увагу портал Electrek, який ознайомився з новими пропозиціями автовиробника на його офіційному сайті.
Дивися повний текст Tesla збільшила запас ходу у деяких комплектацій Model 3 та Model Y
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96069
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 04 лис, 2021 13:50
тоже мне, улучшатели
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3856
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему