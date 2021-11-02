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В НБУ пояснили, чому банки
не хочуть кредитувати бізнес

В НБУ пояснили, чому банки не хочуть кредитувати бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:19

В НБУ пояснили, чому банки не хочуть кредитувати бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Довгострокові кредити рефінансування на строк до 5 років, які Національний банк України (НБУ) надавав з травня 2020 року по вересень 2021 року, не допомогли розширити кредитування економіки і були спрямовані банками переважно на купівлю облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

Дивися повний текст В НБУ пояснили, чому банки не хочуть кредитувати бізнес.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:19

Так увеличте норму резервирования. Хотя этим клоунам уже ничто не поможет а проблема совсем не в овдп.
l4567
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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