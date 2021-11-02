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В Києві створили нову структуру, яка контролюватиме рух...
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Додано: Чет 04 лис, 2021 14:44
Пропонуємо до обговорення:
Нову структуру департаменту транспортної інфраструктури затверджено розпорядженням КМДА №2226 від 28.10.2021.
Дивися повний текст В Києві створили нову структуру, яка контролюватиме рух на вулицях
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Додано: Чет 04 лис, 2021 14:45
Якщо цим зайнялася КМДА то треба очікувати на збільшення пробок.
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