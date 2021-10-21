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«Укрзалізниця» з 1 грудня
планує підвищити зарплату...

«Укрзалізниця» з 1 грудня планує підвищити зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:06

«Укрзалізниця» з 1 грудня планує підвищити зарплату...

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 1 грудня 2021 року планує підняти тарифні ставки та посадові оклади залізничників на 10%.

Дивися повний текст «Укрзалізниця» з 1 грудня планує підвищити зарплату залізничникам на 10%.
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