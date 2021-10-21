АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 1 грудня 2021 року планує підняти тарифні ставки та посадові оклади залізничників на 10%.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:06
«Укрзалізниця» з 1 грудня планує підвищити зарплату...
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Дивися повний текст «Укрзалізниця» з 1 грудня планує підвищити зарплату залізничникам на 10%.
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