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Nike, Pfizer, Starbucks:
НКЦПФР допустила до обігу в...

Nike, Pfizer, Starbucks: НКЦПФР допустила до обігу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:36

Nike, Pfizer, Starbucks: НКЦПФР допустила до обігу в...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів.

Дивися повний текст Nike, Pfizer, Starbucks: НКЦПФР допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:36

Какие украинские брокеры позволяют легко купить акции на украинской бирже ?
dmitriy_kostenko
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