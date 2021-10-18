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Нова українська авіакомпанія почне літати: ціна квитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лис, 2021 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines, яка вибрала основним літаком розроблений «Антоновим» Ан-148, отримала сертифікат експлуатанта і ліцензію від Державіаслужби України. Ці документи дозволяють їй розпочати комерційні перевезення пасажирів.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:52
Цена билета Харьков-Краков 500 гривен,а Харьков-Львов 1500.Вот это по нашему по украинскому.
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