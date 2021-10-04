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Concorde Capital залучить валютні інвестиції фізосіб під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лис, 2021 17:53
Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційна компанія Concorde Capital оголосила про запуск нової інвестиційної програми – залучення коштів фізосіб для фінансування розвитку комерційної нерухомості.
Дивися повний текст Concorde Capital залучить валютні інвестиції фізосіб під 8,5%
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Додано: Чет 04 лис, 2021 19:37
Попахує якоюсь фінансовою пірамідою
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