Витрачання понад 15% сукупного доходу домогосподарства на оплату ЖКП є підставою для звернення по субсидію.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу можна звертатися по субсидію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лис, 2021 20:56
У Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу можна звертатися по субсидію.
Додано: Чет 04 лис, 2021 20:56
"Наявність двох або більше житлових приміщень у містах".....а в селах теж рахуеться чи ні?
Додано: П'ят 05 лис, 2021 00:39
ну да 15 % от дохода. Но забыли уточнить, что при этом у него либо членов его семьи (вне зависимости от их места регистрации) НЕТ
1. депозитов (вроде от 50к сумарно)
2. безработных
Ну и то, что эти 15% от невероятно урезанных соц-норм потребления, а не от всей платежки за комуналку
Ну и конечно, 15 % уже не от доходов членов домохозяйства, а членов домохозяйства + членов семьи, вне зависимости от их места регистрации.
|