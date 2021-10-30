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У Мінсоцполітики пояснили,
за якого доходу можна...

У Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 20:56

У Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу можна...

Пропонуємо до обговорення:
Витрачання понад 15% сукупного доходу домогосподарства на оплату ЖКП є підставою для звернення по субсидію.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу можна звертатися по субсидію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 20:56

"Наявність двох або більше житлових приміщень у містах".....а в селах теж рахуеться чи ні?
gordenchuk_mixail
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 00:39

ну да 15 % от дохода. Но забыли уточнить, что при этом у него либо членов его семьи (вне зависимости от их места регистрации) НЕТ
1. депозитов (вроде от 50к сумарно)
2. безработных
Ну и то, что эти 15% от невероятно урезанных соц-норм потребления, а не от всей платежки за комуналку :mrgreen:
Ну и конечно, 15 % уже не от доходов членов домохозяйства, а членов домохозяйства + членов семьи, вне зависимости от их места регистрации. :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 01:02

а если доход 0, то субсидии не дадут
Цитрин
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