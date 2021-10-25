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Міжбанк: Нацбанк «зробив» сьогодні курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лис, 2021 21:21
Пропонуємо до обговорення:
Як і попереджав Finance.ua у своєму ранковому прогнозі, четвер на валютному ринку пройшов дуже динамічно і результативно за статистикою торгів. Вже в обід статистика угод по Bloomberg перевалила за $290 млн.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 21:22
Мабуть, дешевше буде.
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