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Міжбанк: Нацбанк «зробив»
сьогодні курс долара

Міжбанк: Нацбанк «зробив» сьогодні курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 21:21

Міжбанк: Нацбанк «зробив» сьогодні курс долара

Пропонуємо до обговорення:
Як і попереджав Finance.ua у своєму ранковому прогнозі, четвер на валютному ринку пройшов дуже динамічно і результативно за статистикою торгів. Вже в обід статистика угод по Bloomberg перевалила за $290 млн.

Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк «зробив» сьогодні курс долара.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 21:22

Мабуть, дешевше буде.
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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