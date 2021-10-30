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«Червона» зона та нові
COVID-сертифікати: як може...

«Червона» зона та нові COVID-сертифікати: як може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 21:46

«Червона» зона та нові COVID-сертифікати: як може...

Пропонуємо до обговорення:
"Червона" зона карантину в Україні охопила вже 15 областей і Київ. У цих регіонах введено максимальні обмеження, але з привілеями для вакцинованих.

Дивися повний текст «Червона» зона та нові COVID-сертифікати: як може змінитися карантин наступного тижня.
R2
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