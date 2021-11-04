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В Україні в грудні підвищать
мінімальну зарплату: як...

В Україні в грудні підвищать мінімальну зарплату: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 21:58

В Україні в грудні підвищать мінімальну зарплату: як...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня підвищується розмір мінімальної заробітної плати до 6500 гривень.

Дивися повний текст В Україні в грудні підвищать мінімальну зарплату: як зміниться ЄСВ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 21:58

А можно такой заботы о доходах поменьше?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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