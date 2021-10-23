Інтерес до нерухомості, як інструменту інвестування, сьогодні є у багатьох верств населення
Дивися повний текст Інвестиції у нерухомість: що може насторожити — думка експерта.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 22:02
Інвестиції у нерухомість: що може насторожити — думка...
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Дивися повний текст Інвестиції у нерухомість: що може насторожити — думка експерта.
Додано: Чет 04 лис, 2021 22:02
Украине и её рынку недвижимости уже зо лет. Интересно, сколько нужно, чтобы сформироваться? Лет 300 хватит?
Додано: Чет 04 лис, 2021 23:19
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