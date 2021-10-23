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Інвестиції у нерухомість: що
може насторожити — думка...

Інвестиції у нерухомість: що може насторожити — думка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 22:02

Інвестиції у нерухомість: що може насторожити — думка...

Пропонуємо до обговорення:
Інтерес до нерухомості, як інструменту інвестування, сьогодні є у багатьох верств населення

Дивися повний текст Інвестиції у нерухомість: що може насторожити — думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 22:02

Украине и её рынку недвижимости уже зо лет. Интересно, сколько нужно, чтобы сформироваться? Лет 300 хватит?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 23:19

  moveton написав:Украине и её рынку недвижимости уже зо лет. Интересно, сколько нужно, чтобы сформироваться? Лет 300 хватит?


да ну какие 30, если в России только в 2018 разобрались с паевым инвестированием, убрав мошшенические схемы,
а у нас до сих пор к паям даже не подошли
cohan
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